В России построили образец беспилотного аэротакси

Сегодня, 11:05 \\ Техника и технологии

В России растет производительность беспилотного такси. Стало известно, что в России скоро появится беспилотное аэротакси.

Разработчики центра прототипирования НИТУ «МИСиС» «Кинетика» закончили сборку образца воздушного такси-беспилотника. Специалисты описывают новое изобретение, как четырехмоторный беспилотник, внешне похожий на квадрокоптер. Моторы вращают винты в противоположные стороны. Создатели отмечают, что данное воздушное судно весит в порядке 60 килограммов. Его скорость достигает 200 км/ч. Все последующие модели смогут развивать свою скорость вплоть до 300 км/ч. Инженеры привели сравнение, что на сегодняшний день такого рода аналоги не развивают скорость выше, чем 100 км/ч.

На данный момент пока что отсутствуют требуемые законодательства, а также системы безопасности, позволяющие произвести полет без каких-либо аварий, однако серийное производство будет запущено в 2020 году. По информации, такие нормативные документы будут выпущены в 2020-2022 году. Тем не менее, подготовить все необходимые ресурсы для запуска аэротакси на территории Российской Федерации получится не раньше 2030 года, считают эксперты.

Такое воздушное судно имеет название «Бартини», названное в честь бывшего советского авиаконструктора, итальянца за происхождением. ВС взлетает вертикально, как вертолет, однако все остальные функции у него сравнимы с принципом управления самолетом. Такое изобретение, по мнению экспертов, составит существенную конкуренцию на мировом рынке. «Бартини» является довольно гибким в чертах города, соответственно, он будет иметь больше преимуществ над таким воздушным судном, как вертолет.

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Автор - Константин Никитин
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