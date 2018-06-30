Atmosic Technologies разработали платформу без зарядки для "интернета вещей"

Сегодня, 00:30 \\ Техника и технологии

Беспроводное оборудование будет оснащено "вечными батареями" или вообще без таковых. Об этом компания пишет на своем сайте.

 Atmosic Technologies работает над инновационными проектами для "интернета вещей". На этот раз они разработали платформу на основе Bluetooth 5, которая не нуждается в зарядке. По словам инженеров, серии M2 и M3 позволят развернуть беспроводную сеть устройств в абсолютно любом месте.

Пресс-служба сообщает, что сотрудники Atmosic Technologies сумели заметно снизить потребление энергии своих приборов. Прежде всего, в этом помогло улучшение радиочастотных блоков. Ещё одним способом экономить заряд стал "спящий режим", из которого устройство будет выходить по желанию пользователя. Кроме того, у моделей М3 есть уникальная функция накопления энергии, которой тоже можно управлять.

Компания уже изготовила рабочие прототипы своей платформы. В начале 2019 года она планирует начать серийное производство модулей. Их смогут применять в различных маячках, датчиках, гаджетах, фитнес-трекерах и носимых устройствах. Atmosic Technologies ожидает, что к 2023 году "интернет вещей" объединит до 35 миллиардов устройств по всему миру через сеть Wi-Fi и NFC сигналов.

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Автор - Александр Лубяной
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