Samsung работает над первым ноутбуком со сгибающимся экраном

Сегодня, 22:50 \\ Техника и технологии

Известная компания замахнулась на создание первого в мире ноутбука со сгибаемым экраном. 

 Компания-гигант Samsung все больше и больше радует своих пользователей необычными и качественными новинками. 

Уже стало известно, что компания сейчас занимается разработкой смартфона, отличительной чертой которого станет сгибаемый экран. Инженеры решили не стоять на месте и попробовать применить данную технологию и к другим продуктам. 

Так появилась идея разработать ноутбук, чей экран также будет сгибаемым. О новинке поделились на последней конференции компании. 

При этом уточняется, что новый девайс станет по-настоящему универсальным и подарит пользователям новый опыт. Ожидается, что ноутбук в разложенном состоянии сможет выполнять функцию дисплея или же и вовсе телевизора. 

Более точной информации в компании пока не дают. Скорее всего, новинка выйдет в свет только в следующем году, да и стоить она будет как продукт линейки премиум. 

Напоминаем, что южнокорейская компания недавно представила полностью обновленный шлем виртуальной реальности HMD Odyssey+, который оснащен особой технологией, которая позволит увеличить качество изображения в два раза.

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Автор - Тереза Кёльн
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