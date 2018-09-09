Samsung работает над первым ноутбуком со сгибающимся экраном

Известная компания замахнулась на создание первого в мире ноутбука со сгибаемым экраном.

Компания-гигант Samsung все больше и больше радует своих пользователей необычными и качественными новинками.

Уже стало известно, что компания сейчас занимается разработкой смартфона, отличительной чертой которого станет сгибаемый экран. Инженеры решили не стоять на месте и попробовать применить данную технологию и к другим продуктам.

Так появилась идея разработать ноутбук, чей экран также будет сгибаемым. О новинке поделились на последней конференции компании.

При этом уточняется, что новый девайс станет по-настоящему универсальным и подарит пользователям новый опыт. Ожидается, что ноутбук в разложенном состоянии сможет выполнять функцию дисплея или же и вовсе телевизора.

Более точной информации в компании пока не дают. Скорее всего, новинка выйдет в свет только в следующем году, да и стоить она будет как продукт линейки премиум.

Напоминаем, что южнокорейская компания недавно представила полностью обновленный шлем виртуальной реальности HMD Odyssey+, который оснащен особой технологией, которая позволит увеличить качество изображения в два раза.