«На шаг впереди»: Motorola стала первой компанией, официально поставляющей свои детали интернет-магазину

Телефонные компании обычно стараются вас остановить от самостоятельной починки телефонов или обращения в сторонние мастерские.

Но компания Motorola ушла «на шаг вперёд»: она сотрудничает с iFixit, сайтом по ремонту, известным своими услугами для разблокировки устройства, предлагая комплекты для замены батарей и экрана для ряда своих телефонов. Комплекты варьируются от 40 до 200 долларов США и включают в себя основные запасные части - батарею или дисплей - наряду со многими специальными инструментами, которые вам понадобятся для завершения ремонта, такими как угловые пинцеты и винтовые биты. Каждый из них сопряжен с онлайн-руководством, в котором вы пройдете все этапы, чтобы завершить ремонт самостоятельно.

iFixit заявляет, что Motorola является «самым крупным производителем смартфонов когда-либо», который первым начал поставлять официальные запчасти для своих ремонтных комплектов. Получать запчасти не напрямую от компании не является проблемой, если детали работают, но есть определенная гарантия, когда они поступают прямо из источника. Другие же компании пытаются предотвратить самостоятельную починку телефонов или же обращение за помощью в «сторонние» конторы.

Замечательно, что Motorola готова предоставить эти запчасти iFixit, чтобы помочь клиентам, которые хотят собственноручно ремонтировать устройства. Но здесь есть ряд предостережений: пользователь может потерять гарантию своего телефона, если при починке что-то пойдёт не так, несмотря на использование официальных частей. Также официально предоставленные комплекты запчастей от Motorola стоят дороже, чем не официально поставляемые запчасти на iPhone. Конечно, можно сэкономить деньги, самостоятельно починив телефон, но также в онлайн-руководстве есть предупреждение о том, что при обращении не должным образом, можно испортить устройство. На сайте предоставлено 17 комплектов запчастей для ремонта телефонов.