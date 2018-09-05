WhatsApp для iOS получит улучшенную блокировку

Один из самых популярных мессенджеров получит неожиданное изменение.

Сообщается, что пользователи WhatsApp на операционной системе iOS получит улучшенную блокировку с помощью Touch ID и Face ID. В рамках масштабного обновления владельцы аккаунтов смогут ограничить доступ к переписке с помощью подтверждения личности при каждом запуске приложения.

То есть, чтобы войти в мессенджер, пользователь должен будет приложить палец к домашней кнопке iPhone, в которую встроен дактилоскопический сканер, либо благодаря Face ID, способной распознавать лицо владельца аккаунта через фронтальную камеру.

Технология впервые была внедрена в смартфон iPhone X и в дальнейшем используется в новых смартфонах "яблочной корпорации". Для активации дополнительной аутентификации необходимо зайти в настройки приложения и нажать соответствующую кнопку.