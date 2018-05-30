Samsung представили новый шлем дополненной реальности HMD Odyssey+

Данная модель оснащена особой функцией, которая делает изображение небывало четким.

Компания Samsung в текущем году радует пользователей и критиков большим количеством интересных и успешных новинок.

Одной из них стал шлем дополненной реальности под названием HMD Odyssey+. По факту, данный шлем не стал существенной новинкой. Данная модель стала доработкой предыдущей, которая была выпущена в прошлом году.

Внешне данные модели практически не различаются, но при использовании заметны тотальные различия. Так для новой модели была внедрена функция Anti-Screen Door Effect. Данная функция решает проблему, которая часто встречается в устройствах виртуальной реальности. Эту проблему негласно прозвали “эффектом экранной двери”. Этот эффект проявляется в видимости границ между пикселями, что в свою очередь негативно влияет на самочувствие пользователя.

Так, благодаря данной функции, качество изображения будет восприниматься в два раза четче, чем есть по факту.

Также стало известно, что данный шлем сможет поддерживать платформу Windows, что позволит использовать устройство компьютером.

Помимо этого, разработчики решили не поднимать цену на новый шлем, его цена будет такой же, как и на модель прошлого года.

Напоминаем, что Samsung была признана специалистами, как компания, которая выпускает самые надежные ПК и ноутбуки. Данная информация была получена на основании анализа обращений в сервисные центры.