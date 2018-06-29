Смартфон OnePlus с поддержкой 5G появится в следующем году

Сегодня, 12:39 \\ Техника и технологии

Ещё один производитель заявил о скором выходе мобильного телефона с улучшенным покрытием.

Согласно заявлению основателя корпорации OnePlus Карла Пея, смартфон с поддержкой 5G может появиться уже в 2019 году. Благодаря ускоренным темпам разработки производитель станет одним из первых, кто представит инновацию на мировом рынке, если даже не самым первым. Отмечается, что первые тесты нового покрытия были проведены на штаб-квартире Quallcomm в Сан-Диего ещё в августе этого года.

Учитывая, что OnePlus занимается выпуском только флагманских смартфонов, вероятно, что этот девайс также будет иметь только лучшие характеристики. Тем временем самые известные производители участвуют в гонке за первенство в презентации смартфона с 5G, а именно Samsung, Xiaomi, Huawei.

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Автор - Татьяна Сазонова
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