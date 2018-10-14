Новое обновление Windows 10 вновь удаляет файлы пользователей

Сегодня, 22:00 \\ Техника и технологии

Новейшее обновление ОС сильно разочаровало пользователей. 

 Microsoft выпустила очень большое и и масштабное объявление для Windows 10 под названием October 2018 Update. По словам разработчиков, данное обновление должно решить все проблемы, которые возникали с ОС ранее и исправить различные ошибки. 

Но вместо этого пользователи начали замечать, что новое обновление приносит больше вреда, чем пользы. Огромное количество пользователей жалуется на то, что система перестала информировать о возникновении файлов с одинаковыми именами при распаковке архивов. Теперь система сама, без ведома пользователя, заменяет файлы, если их имена совпадают. Многие пользователи отмечают, что из-за этого они уже потеряли большое количество личных файлов. Ведь те файлы, которые были “вытеснены” практически невозможно восстановить. 

Помимо этого, “юзеры” обратили внимание на то, что система не информирует о произошедших сбоях и ошибках. А это чревато тем, что на диски могут попасть битые архивы и файлы, которые, также, крайне тяжело восстановить. 

Напоминаем, что Apple планирует избавится от процессоров Intel в своих ноутбуках и ПК. Ожидается, что данное решение выведет продукты компании на новый уровень, помимо этого, компания перестанет сталкиваться с периодическим дефицитом запчастей.

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Автор - Тереза Кёльн
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