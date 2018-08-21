"Яндекс.Афиша" будет продавать билеты в театры напрямую

Онлайн-сервис обновил процедуру оформления посадочных мест на различные мероприятия.

Так, платформа "Яндекс.Афиша" начала сотрудничество с учреждениями культуры для продажи билетов напрямую. Первым заведением стало "Мастерская Петра Фоменко". До этого сервис выступал посредником, однако после принятия соглашений покупка станет гораздо проще.

Представители сервиса отмечают, что со стороны менеджеров театров отмечается большой интерес к плодотворному сотрудничеству, так как учреждения хотят быть ближе к своим зрителям, развиваться благодаря технологиям, экспериментировать на онлайн-площадках.

"Яндекс" также получит свою выгоду при взаимодействии с театрами и сможет интегрировать в них свои сервисы - "Карты", "Такси" и голосового помощника Алису.