В 2021 году дроны Uber будут доставлять еду

Компания Uber планирует открыть отдел по доставке еды беспилотными летательными аппаратами.

К 2021 году руководители компании Uber хотят запустить на мировом рынке сервис по доставке еды с помощью дронов. На сегодняшний день компания занимается поисками подходящих кадров. В Uber требуются специалисты по конструированию и подготовке дронов к такому типу работ.

В мае в Соединенных Штатах проводились первые испытания беспилотников, доставляющих продукты питания по адресам. В эксперименте принимали участие аппараты компаний Uber, FedEx, Qualcomm, Intel и Alphabet. Вопрос о быстрой и качественной доставки еды к заказчику считается одним из перспективных направлений бизнеса. Одной из главных проблем в этом сегменте остается отсутствие нормативной и правовой базы. На её разработку может уйти гораздо больше времени, чем 3 года.