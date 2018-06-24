«Чудо техники» бесплатно проверит компьютеры москвичей

Городской цифровой сервис «Чудо техники» организовал акцию, в ходе которой любой желающий житель Москвы может заказать бесплатную удаленную диагностику своего устройства.

Акция «Диагностика за спасибо», организованная московским сервисом «Чудо техники» продлится до 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии. В ходе акции, специалисты сервисного центра проведут удаленную проверку гаджетов для всех желающих жителей столицы. Диагностика займет около 20 минут. В её процессе сотрудники «Чудо техники» подскажут пользователям, что влияет на скорость их устройств, проверят компьютеры на наличие вирусов и вредоносных шпионских программ и помогут решить прочие проблемы.

Принять участие в акции можно ежедневно, с 10:00 до 20:00. Для диагностики специалисты сервиса будут подключаться к устройствам пользователей удаленно. При этом клиент сможет лично контролировать все процессы. Получить право на бесплатную проверку можно будет только один раз. Для этого потребуется оставить заявку на сайте.