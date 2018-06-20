Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после проведения необходимых манипуляций с персональным компьютером просто выдёргивает его из разъёма.

Однако эксперты напоминают, что необходимо безопасно извлекать USB. Они объяснили это тем, что можно лишиться не только информации на флешке, но и спровоцировать глобальные сбои в работе системы компьютера. Специалисты заявляют, что он является слишком мощным агрегатом, чтобы имелась возможность, не совершая предварительные действия, закончить тот или другой процесс без последствий для устройства.

Учитывая, что компьютер запрограммирован на завершение всех работ, он может сломаться после внезапного прекращения взаимодействия процессора с памятью. В качестве последствий называют перезапуски, зависания и сбои в работе множества программ. К слову, это может произойти не сразу, а лишь спустя несколько часов.