Asus объявила о выпуске первого хромбука с 15,4 дюймовым экраном

Компания Asus объявила о старте продажи первого ноутбука Chromebook C523, который работает на Chrome OS, а также имеет 15-дюймовый экран.

Asus планирует продавать такую модель ноутбука уже в следующем году. Прежде хромбуки Asus имели размер экрана 11,6 дюймов у модели C223, и 14 дюймов — C423. Сейчас серия хромбуков выросла на еще одну единицу — 15,6 дюймовый экран модели C523. Характеристики такой техники пока не раскрывают, однако хорошо описывают его внешнюю оболочку. Особенность заключается в том, что масса такого хромбука почти полтора килограмма, а толщина при такой массе составляет 15,8 миллиметров. Дисплей в таком устройстве занимает до 80% площади, покрытой алюминиевым корпусом. У него рамки по бокам составляют 6 миллиметров. Таким образом дисплей ноутбука имеет название «Nano Edge».

За доплату можно экран хромбука сделать сенсорным. Информации об аккумуляторе нет, однако известно лишь то, что в автономном режиме такой девайс может работать на протяжении десяти часов. Крышка в данной модели может откидываться на 180 градусов, а его петли имеют ресурс в пределах 20 000 циклов открытия и закрытия, что доказывает их надежность. Модель C523 имеет 2 порта USB-C и 1 USB 3.1 Type-A. Также в характеристики входит место для карты microSD. Компоненты Intel входят в устройство Asus.

Примерной даты продаж нет. Известно лишь то, что такие хромбуки появятся в 2019 году. Ближе к тому времени будут известны и цены такого устройства.