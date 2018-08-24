Эксперт: презентация iPad и MacBook Air не станет громким событием

Уже 30 октября компания Apple презентует новую технику. По мнению it-журналиста Ильи Ильина, событие не произведет фурора на рынке планшетов и ноутбуков.

Уже совсем скоро состоится презентация iPad и MacBook Air. В Нью-Йорке в Бруклинской музыкальной академии компания Apple покажет миру новые планшеты с безрамочными экранами и без кнопки Home. Также будут представлены новые ноутбуки, которые получат дисплеи Retina. Эксперт Илья Ильин считает, что презентация не станет громким событием. Якобы, новая техника от Apple не станет сенсацией.

По мнению эксперта, по сравнению с презентацией 30 сентября, когда компания Apple «взорвала» мир своими новыми iPhone, грядущая презентация явно не будет такой же. Помимо этого, многие пользователи и фанаты «яблочной» компании могут быть разочарованы новой техникой, так как Apple попросту пытается перевести все свои устройства на одинаковый тип разъемов.

Эксперт утверждает, что сейчас компания хочет сделать всю свою новую продукцию похожей, чтобы вся «яблочная» техника имела новый вид. Журналисту кажется, что новые iPad также не впечатлят покупателей, так как многие уже привыкли в стандартной кнопке и к сканеру отпечатков пальцев, а в анонсируемых моделях всего этого нет.