Производство смартфонов Lenovo вырастит в 10 раз

По всему миру наблюдается рост популярности смартфонов Lenovo. Это станет причиной увеличения производства телефонов в 10 раз.

Из-за большого скачка в популярности данного бренда, китайская компания Lenovo начнет производить смартфоны в десятикратном количестве. Об этом заявляет вице-президент компании Эдвард Чанг. Особый успех был замечен в Индии. На сегодняшний день, Lenovo выпускает 100 тысяч смартфонов в год, однако теперь объем работы к следующему году вырастит до одного миллиона телефонов в год.

Руководство отмечает, что новость касается именно устройств Lenovo. Устройства бренда Motorola, которые также принадлежат Lenovo, здесь не учитываются.

Недавно Lenovo показала доступное устройство для тех, кто любит делать селфи — Lenovo K5s, в котором установлено две двойные одинаковые камеры. Размеры экрана составляют 5,7 дюймов с разрешением 1440х720 пикселей. Также в эту модель установили 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Качество основной камеры — 13+5 Мп. Такие же камеры установлены на лицевой части телефона. Особенность камеры том, что она распознает сцены и размывает задний фон. Цена такого телефона будет $115 и появится в магазинах уже с 23 октября.