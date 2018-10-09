OnePlus изменила дату презентации из-за Apple

На официальном сайте смартфонов OnePlus сообщили, что дата презентации новой модели изменилась из-за параллельной презентации Apple, которая должна быть в этот же день.

8 октября компания OnePlus анонсировала дату презентации новой модели смартфона OnePlus 6T, которая должна была состояться 30 октября в 17:00 по московскому времени. Тем временем, другой производитель смартфонов, компания Apple, также анонсировала презентацию 30 октября в 18:00 по мск. Такой вариант событий не устраивал китайскую компанию, потому что все осознавали тот факт, что все внимание СМИ будет приковано к выходу Apple. Руководство обсуждало возможность переноса даты. В итоге, презентация флагманского устройства OnePlus 6T была перенесена на 29 октября.

Фанаты смартфонов OnePlus поддержали такое решение. Компания в открытую выразилась о том, что Apple затмила бы их 30 числа. Руководство просит всех остальных отнестись с пониманием. Они свяжутся со всеми владельцами билетов для возмещения денежных средств, а также покроют расходы на бронирование номеров в гостиницах.

Разработчики флагмана OnePlus 6T сообщают, что они хотят обратить внимание всех фанатов на новые усовершенствованные технологии. Данный телефон будет работать на процессоре Snapdragon 845, а также получит аккумулятор на 3700 мАч. В камере появится ночной режим съемки. Данная модель будет выделяться чёлкой в форме капли и внутриэкранным сканером отпечатка пальца. Остальные особенности фанаты и СМИ увидят на самой презентации. По словам компании, множество людей вложили свое сердце и душу в разработку этого смартфона. Их цель это убедиться в том, что их новая модель получит достойное внимание, которого она заслуживает.