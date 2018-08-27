Крупнейший самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с воды

Китайские разработчики успешно провели ещё один этап испытаний своего гражданского транспорта. Так передает информационное агентство "Синьхуа".

Как и прежде, возможности конструкции тестировали на водохранилище в провинции Хубэй. Взлет и посадка AG600 транслировали в прямом эфире множество интернет-СМИ Китая. Вначале пилоты прокатились по поверхности воды, выполнив серию маневров для проверки систем. Убедившись в нормальной работе, они впервые оторвали машину от водной глади и подняли в воздух. А после этого без проблем посадили самолет на водохранилище.

AG600 является крупнейшим представителем своего типа. Его вес составляет 53,5 тонны при размахе крыльев в 37 метров и длине корпуса - 37 метров. Самолет-амфибия способен разгоняться до 500 километров в час и лететь без дозаправки до 12 часов. Китайцы планируют использовать новое средство для тушения пожаров, спасательных мероприятий и гражданской авиации.

Ранее AG600 прошло испытания в режиме глиссирования. Это предусматривает, что самолет способен быстро двигаться, выдерживая скоростной напор воды. Таким образом пилоты разогнали амфибию до 145 километров в час.