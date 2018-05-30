Экран смартфона с «дыркой» - новый тренд 2019 года

Блогер под ником Ice universe на своей странице в Twitter опубликовал фото смартфона, который имеет все шансы стать сенсацией 2019 года.

У предложенной модели камера находится прямо на экране, и блогер даже предложил свои подписчикам выбрать, в какой именно части. Производители смартфонов уже много раз пытались уменьшить рамку экрана, используя обычный врез, каплевидный врез, выдвижную заднюю панель с камерой и другие способы. Эта новая технология дает еще один шанс увеличить экран гаджета и воплотить мечту миллионов пользователей о безрамочном экране. Однако вопрос, где в таком случае разместить динамик, остается нерешенным.

Крупные компании приступили к разработке данной технологии уже до публикации Ice universe. Как сообщил официальный Twitter Samsung News, компания разработала технологию, которая позволяет интегрировать камеру прямо в матрицу экрана. Речь идет о фронтальной камере, которая не будет видна на экране в выключенном режиме. Это позволит отказаться от вырезов в дисплее и сделать полностью безрамочный экран. Samsung уже тестирует несколько прототипов на основе новой технологии. Однако эксперты считают, что первые смартфоны с камерой в экране появятся в продаже не раньше 2020 года. Вероятно, модели Galaxy S11 или S12 получат такие экраны одними из первых.