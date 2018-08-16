«Роскосмос» будет следить за сборкой ракет с помощью видеокамер

По мнению руководства «Роскосмоса» видеонаблюдение за процессом сборки ракет поможет избежать критических ошибок.

Экипировка и спецодежда сотрудников, занятых в сфере ракетостроения, будет снабжаться видеокамерами. Об этом лично распорядился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Полученные файлы будут сдаваться на хранение в архив, пока ракета не уйдет «на пенсию». К такому решению Рогозина подтолкнула аварийная ситуация с ракетой «Союз», когда 11 октября она не смогла доставить космонавтов на орбиту.

Независимый эксперт из «Сколково» Вадим Лукашевич считает внедрение видеорегистраторов лишней тратой. По его словам процесс сборки и сейчас достаточно контролируется. Каждая операция фиксируется в журналах и подкрепляется фотографиями. «Ракета могла быть повреждена механизмом. Например подъемным краном, в момент, когда рядом не было сотрудника. Невозможно снять на видео все процессы работы», - рассказал эксперт. Кроме видеозаписи сборочных работ, глава «Роскосмоса» предложил оснастить монтажные цеха более точным лазерным оборудованием.