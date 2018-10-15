"Сколково" и Mastercard запустили в России бесконтактную оплату "Кошелёк Pay"

С новым сервисом россияне смогут привязывать свои карты к смартфонам через. Он начинает работать с 18 октября.

От "Сколково" в проекте участвует компания-резидент CardsMobile. Новая технология основана на платформе Mastercard Digital Enablement Service. Разработчики приложения "Кошелёк" запустили в России новую услугу. Помимо хранения бонусных карт, в нем появилась возможность добавления банковских счетов для последующей бесконтактной оплаты.

Кроме того, "Кошелёк Pay" предлагает создать собственную виртуальную карту банка-партнера прямо через приложение. Оно же позволяет отправить заявку для получения именного счета. В настоящее время к системе присоединились четыре банка: "Альфа", "МТС", "Раунд" и "РФИ". А также мобильные операторы "МегаФон" и Tele2.

Разработчики отметили, что Mastercard сертифицировало их приложение в статусе открытого кошелька. Платформа токенизации MDES скрывает номера карт, заменяя их при оплате специальным шифром. Благодаря этому персональные данные пользователя не видны. Mastercard позволяет использовать технологию смарт-электронике. Её уже взяли на вооружение производители ISBC, Rosan Diamond и PayRing.