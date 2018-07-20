Программист создал приложение для бесконечного обмана торговых автоматов

Специалист без особого труда воспользовался уязвимостью, связанной с электронной оплатой товаров. Результаты своего взлома он продемонстрировал на YouTube.

Маттео Писани из IT-компании Remoria VR обратил внимание на торговые автоматы марки Argenta, которые стоят по всей Италии с широким ассортиментом товаров. Оборудование позволяет расплатиться через смартфон при помощи технологий NFC или Bluetooth Low Energy. Для этого используется фирменно приложение Argenta.

Программист внимательно изучил мобильное ПО. Благодаря инструменту RushOrm он обнаружил базу данных argenta.db, которую сумел перенести на свой ноутбук. Как оказалось, она защищена лишь посредством данных IMEI. В самой базе данных Маттео Писани отыскал таблицу, отвечающую за электронный кошелек пользователя. В ней можно изменить значение предоставляемого кредита.

На основе полученных данных, эксперт создал собственное приложение для взлома торговых автоматов. С ним Маттео Писани получил возможность бесконечно начислять своему смартфону кредит. На своем видеоблоге программист достиг значения в 999 долларов. С ним хакер обманул машину и заставил выдать товар.

После успешной операции Маттео Писани обратился к разработчикам Argenta, рассказав им об уязвимости. Он отметил, что программный код системы требует куда лучшей защиты. Эксперт посоветовал коллегам не исправлять имеющиеся недостатки, а создать принципиально новую архитектуру с более надежными механизмами безопасности.