Павел Дуров осудил WhatsApp за отношение к пользователям

Сегодня, 08:44 \\ Техника и технологии

Популярный мессенджер не желает обеспечивать интересы людей. Об этом основатель Telegram заявил на собственном канале.

 Павел Дуров похвастался, что его компания имеет необыкновенную свободу действий. Она позволяет следовать интересам пользователей и отстаивать их потребности. В то же время, у WhatsApp наблюдаются крупные проблемы с защитой. Так на днях стало известно об уязвимости, которая позволила хакерам получать доступ к аккаунтам через видеозвонки. Кроме того, известны и другие недостатки мессенджера.

Создатель "ВКонтакте" и Telegram осудил других разработчиков за меркантильное отношение к пользователям. По его мнению, большинство корпораций сделали своей главной целью получение максимальной прибыли. И при этом игнорируют важные требования людей. В качестве примера Павел Дуров привел Facebook, которой принадлежит WhatsApp. Он отметил, что за долгое время компания не смогла выполнить ряд своих обещаний по безопасности.

На фоне этого из неё даже ушел основатель WhatsApp Ян Кума. Павел Дуров утверждает, что это грозит каждому разработчику, продавшему свое детище более крупному предприятию. В таком случае создатель получает деньги, но теряет свободу и возможности улучшать проект в интересах пользователей.

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Автор - Александр Лубяной
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