В Китае завершились испытания самого крупного беспилотного самолета

Сегодня, 08:41 \\ Техника и технологии

Крупнейший беспилотник, сконструированный в Китае, совершил свой первый полет.

На тренировочном полигоне Внутренней Монголии (автономный регион КНР) специалисты провели первые тесты беспилотного грузового самолета «Фэйхун 98» в воздушном пространстве. Конструкторы проверили, как их изобретение отрывается от земли, набирает высоту и совершает посадку. Согласно полученным сведениям, беспилотник прошёл проверку небом успешно.

Беспилотный самолет «Фэйхун 98» создавался авиаконструкторами Китайской корпорации космической науки и техники. В качестве прототипа разработки был выбран транспортный самолет «Юнь 5Б». Новый летательный аппарат получил систему беспилотного управления, которая раньше нигде не применялась.

«Фэйхун 98» может использовать короткие полосы для взлета и посадки, длинной от 150 метров. Это даст возможность применять технику в сложных условиях местности. Максимально допустимая высота работы беспилотника – 4,5 тыс. метров. На своем борту он сможет переносить 1,5 тонны груза, на скорости 180 км/ч.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Сбербанк и Visa вводят электронную карту без пластикового носителя

 Сбербанк и Visa будут выпускать электронные карты без пластикового носителя. Оформить ее можно мгновенно через мобильное приложение, не посещая специально для этого ближайшее отделение банка.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Павел Дуров осудил WhatsApp за отношение к пользователям

 Популярный мессенджер не желает обеспечивать интересы людей. Об этом основатель Telegram...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Сколково заработает «Яндекс. Такси» без водителя

Тестирование новой услуги пройдет на специальных участках инновационного центра.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ