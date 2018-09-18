Приложение "ВКонтакте" получило темную тему

Теперь пользователи социальной сети смогут уберечь глаза от усталости при долгом общении в темноте. Об этом разработчики объявили на официальном блоге.

17 октября темную тему интерфейса получила версия мобильного приложения для iOS. Вскоре обновление "ВКонтакте" доберется и до устройств под управлением операционной системы Android. Стоит отметить, что у десктопной версии программы такой режим появился ещё в марте.

Представители компании отмечают, что переключить тему можно в настройках. Новую функцию нужно искать во вкладке "Внешний вид". Здесь же можно включить автоматическую смену формата при уменьшении освещения. С ней приложение "ВКонтакте" будет темнеть всякий раз, когда пользователь уменьшает яркость экрана. Или это самостоятельно делает OS.