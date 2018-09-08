Разработчики Fortnite судятся с популярными стримерами из-за читов

Брэндону Лукасу с ником Golden Modz и его коллеге Колтону Контеру (Exentric) грозит немалый штраф. Об этом пишет издание Gamespot.

Разработчики популярной ММО заметили, что упомянутые стримеры рекламировали читы для Fortnite прямо во время прямых трансляций. Лукас и Контер не только сами использовали жульническое ПО, но и призывали своих поклонников покупать программы на их собственном портале.

Руководство студии Epic Games узнало об экономической схеме стримеров и подало на предполагаемых распространителей читов в суд США. Помимо штрафа, компания требует от обвиняемых полной компенсации всех судебных расходов. Брэндон Лукас и его товарищ виноватыми себя не считают. По их словам, многие видеоблогеры открыто играют в Fortnite с читами. Однако судятся с ними за продажу, а не использование.