Разработчики Fortnite судятся с популярными стримерами из-за читов

Сегодня, 17:10 \\ Техника и технологии

Брэндону Лукасу с ником Golden Modz и его коллеге Колтону Контеру (Exentric) грозит немалый штраф. Об этом пишет издание Gamespot.

 Разработчики популярной ММО заметили, что упомянутые стримеры рекламировали читы для Fortnite прямо во время прямых трансляций. Лукас и Контер не только сами использовали жульническое ПО, но и призывали своих поклонников покупать программы на их собственном портале.

Руководство студии Epic Games узнало об экономической схеме стримеров и подало на предполагаемых распространителей читов в суд США. Помимо штрафа, компания требует от обвиняемых полной компенсации всех судебных расходов. Брэндон Лукас и его товарищ виноватыми себя не считают. По их словам, многие видеоблогеры открыто играют в Fortnite с читами. Однако судятся с ними за продажу, а не использование.

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Автор - Александр Лубяной
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