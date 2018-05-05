Разработчиков обяжут платить Google за предустановку приложений в Европе

Сегодня, 09:03 \\ Техника и технологии

Такое требование к смартфонам выдвинула Еврокомиссия на основании антимонопольного законодательства. О ситуации рассказал старший вице-президент компании Хироши Локхаймер.

 Накануне Еврокомиссия осудила Google за нарушение требований на рынке электроники. После этого корпорация решила взимать с разработчиков плату за предустановку приложений на мобильные устройства собственного производства, поставляемые в страны Европы. Чтобы продукт поставлялся вместе со смартфонами и планшетами на Android, создателям придется платить за лицензию. Стоимость пока не уточняется.

По словам Хироши Локхаймера Google не будет ругаться, если производители установят вместе с их фирменным поисковиком и браузером сторонние приложения. Эта политика компании останется неизменной.

В июле члены Еврокомиссии оштрафовали корпорацию на 4,34 миллиарда евро. Поводом для этого стало требование Google предустанавливать на Android собственный поисковик и браузер Chrome. Представители Google возмутились решением политиков и обратили внимание, что пользователи могут удалить стандартные приложения, если они придутся им не по вкусу.

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Автор - Александр Лубяной
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