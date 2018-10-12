Наталья Сергунина рассказала об источниках цифрового прорыва, используемых в Москве

Сегодня, 14:06 \\ Техника и технологии

Онлайн-академии для бизнеса, образовательные форумы, обучающие программы, семинары и тренинги, детские технопарки образовательный кластер для всех возрастов «Техноград» с последующим трудоустройством – это лишь часть возможностей, предлагаемых москвичам.

Как пишет официальный сайт мэра Москвы, с опытом сотен разноформатных обучающих мероприятий столицы могут познакомиться участники трехдневного международного форума «Открытые инновации». В Сколково соберутся более 15 тысяч человек из 90 стран, чтобы обсудить возможности цифрового прорыва в подготовке кадров, профориентации молодежи. Использование новых технологий в образовании – это фундамент успешного развития городов и государств будущего. Об этом на открытии форума Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы. Она познакомила участников форума с многочисленными программами, реализуемыми властями столицы.



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