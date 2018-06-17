В Сколково заработает «Яндекс. Такси» без водителя

Тестирование новой услуги пройдет на специальных участках инновационного центра.

Вслед за населением Иннополиса в Республике Татарстан, прокатиться на беспилотном автомобиле «Яндекс. Такси» смогут жители Сколково. Центр Российской науки был выбран очередной тестовой площадкой для прогрессивной услуги. Беспилотник будет курсировать улицами города и выполнять возложенные на него обязанности. Воспользоваться таким необычным сервисом сможет любой желающий. Нужно просто зайти в специальное приложение от Яндекс, которое самостоятельно распознает точку вашего нахождения. Автомобиль приедет в указанное место и отвезет вас по стандартной цене. В период тестирования проезд на беспилотном такси будет бесплатным.

Несмотря на то, что данный вариант «Яндекс. Такси» не обслуживается водителем, автоматическое управление ведет машину аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения и ловко преодолевая различные препятствия. В необходимой ситуации, такси может применить экстренное торможение. Пока услуга не будет полностью опробована, сопровождать такси будет специалист.

Компания «Яндекс» серьезно намерена пересадить россиян на беспилотные автомобили в ближайшем будущем. Первые испытания начались в 2016 году в Татарстане. Разработчики настаивают, что беспилотник считается самым безопасным транспортом, так как не подвержен человеческим факторам.