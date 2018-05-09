Vertu возвращается: на рынок снова выйдут люксовые телефоны

Сегодня, 13:26 \\ Техника и технологии

Британский бренд Vertu был создан в 1998 году компанией Nokia, тогда под данным логотипом выпускались люксовые телефоны из золота и драгоценных сплавов. В 2017 году бренд купил предприниматель из Турции Мурат Хакан Узан, решивший возродить производство дорогих телефонов.

 Бренд Vertu известен своими дорогостоящими телефонами. Модель Boucheron Cobra, выпущенная компанией, стоила 217 000 евро, а серийная модель Signature - 62 000 евро. Совсем недавно в Великобритании завили о закрытии производственных мощностей для Vertu, многие решили, что бренд себя исчерпал и больше ничего производить не станет.

 Однако, турецкий предприниматель решил возродить Vertu. Как пишут СМИ, на 17 октября запланирован анонс нового устройство. Так, брэнд Vertu возвращается, есть шансы, что на рынок снова выйдут люксовые телефоны.

В приглашении на анонс от бренда Vertu не указывается, что за устройство будет представлено. Однако, многие считают, что компания не станет отступать от своих традиций и представит люксовый телефон ручной сборки.

Эксперты скептически относятся к том, что Vertu возвращается. Дело в том, что "нишу" люксовых и премиальных телефонов уже успел занять бренд Caviar, который выпускает модели iPhone с корпусами из золота и декором в виде драгоценных камней. Сможет ли Vertu составить конкуренцию Caviar и останется ли он "на плаву" - предположить сложно.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Сбербанк и Visa вводят электронную карту без пластикового носителя

 Сбербанк и Visa будут выпускать электронные карты без пластикового носителя. Оформить ее можно мгновенно через мобильное приложение, не посещая специально для этого ближайшее отделение банка.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Первый Бог-робот появится в 2040 году и уничтожит атеизм – эксперты

Теологи и техноэксперты полагают, что появление искусственного интеллекта в храмах пойдёт...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Huawei потратит 199 млн долларов на развитие искусственного интеллекта

 Таковы планы компания строит на ближайшие три года. О них на конференции в Гонконге...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ