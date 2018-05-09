Vertu возвращается: на рынок снова выйдут люксовые телефоны

Британский бренд Vertu был создан в 1998 году компанией Nokia, тогда под данным логотипом выпускались люксовые телефоны из золота и драгоценных сплавов. В 2017 году бренд купил предприниматель из Турции Мурат Хакан Узан, решивший возродить производство дорогих телефонов.

Бренд Vertu известен своими дорогостоящими телефонами. Модель Boucheron Cobra, выпущенная компанией, стоила 217 000 евро, а серийная модель Signature - 62 000 евро. Совсем недавно в Великобритании завили о закрытии производственных мощностей для Vertu, многие решили, что бренд себя исчерпал и больше ничего производить не станет.

Однако, турецкий предприниматель решил возродить Vertu. Как пишут СМИ, на 17 октября запланирован анонс нового устройство. Так, брэнд Vertu возвращается, есть шансы, что на рынок снова выйдут люксовые телефоны.

В приглашении на анонс от бренда Vertu не указывается, что за устройство будет представлено. Однако, многие считают, что компания не станет отступать от своих традиций и представит люксовый телефон ручной сборки.

Эксперты скептически относятся к том, что Vertu возвращается. Дело в том, что "нишу" люксовых и премиальных телефонов уже успел занять бренд Caviar, который выпускает модели iPhone с корпусами из золота и декором в виде драгоценных камней. Сможет ли Vertu составить конкуренцию Caviar и останется ли он "на плаву" - предположить сложно.