В Швейцарии создали перчатку для виртуальной реальности

Специалисты из Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха Швейцарии изобрели сверхлегкую перчатку, которой можно управлять предметами в виртуальной реальности. Новинка понравится геймерам, также она будет полезна в сфере здравоохранения.

В Швейцарии ученые создали необычную перчатку, которую можно использовать для виртуальной реальности. Принцип работы нового устройства инженеры уже показали на видео.

Электронная перчатка получила название DextrES, она является очень легкой и эластичной. При работе с перчаткой нагрузка на каждый палец не превышает 8 грамм, а эластичная ткань по толщине не больше 2 милиметров. По словам ученых, новое устройство является "крупным шагом вперед" в технологиях.

Перчатка для виртуальной реальности, утверждают инженеры, отличается "исключительно реалистичным ответным сигналом" и не нуждается в использовании экзоскелетов и множества проводов.

Перчатку уже испытали волонтеры. Во время использования нового устройства человек трогает "твердый объект" в виртуальной реальности, а тонкие пластины перчатки зажимаются, прекращая быть гибкими. О создании перчатки для виртуальной реальности сообщило издание "ТАСС". Ученые планируют, что разработка поможет в обучении врачей. При помощи перчатки хирурги смогут отрабатывать движения и манипуляции, оттачивая мастерство и улучшая качество операций.