Возвращение легенды: в 2019 году перезапустят плеер Winamp

Представители компании Radionomy заявили о новом появлении программы для проигрывания музыки для персональных компьютеров.

Сообщается, что в следующем 2019 году перезагрузят плеер Winamp, но с новыми особенностями. Так, благодаря улучшенному приложению пользователь получит возможность прослушивания файлов из облака, подкастов, потоковых радиостанций и непосредственно собственных плейлистов.

Отмечается, что плеер не получал обновления с 2013 года, однако разработчики заявляют, что выпустят глобальный апгрейд, который будет совместим со всеми версиями и разновидностями операционных систем. Известно, что новый Winamp в основном будет направлен на пользователей смартфонов, так как другие приложения являются разрозненными и неудобными. На данный момент ведутся переговоры с различными сервисами и стримингами для того, чтобы получить доступ к их контенту.

Напомним, пик популярности Winamp пришёлся на 2000-е годы. Более того - по сей день им пользуется порядка 100 миллионов человек.