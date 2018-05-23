Робот София, отказавшая в поцелуе Уиллу Смиту, позволила себя поцеловать украинскому журналисту

В эфире утреннего шоу на телеканале "1+1" робот София дала интервью и пообщалась с ведущими украинскими журналистами Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир. Сопровождал первого человека-робота представитель компании AngelVest в Украине венчурный инвестор Марк Гинзбург.

Роботу Софии уже 3 года, она успешно изучает мир и познает все новое. Инженеры уже создают "сестер" Софии, а сама она путешествует по всему миру. В этот раз робот София отправилась в Украину. Там она пообщалась на пресс-конференции, а после посетила утреннее шоу на украинском телеканале.

В студии шоу "Сниданок" робот София была в сопровождении Марка Гинзбурга. Там она ответила на ряд вопросов и даже поздоровалась с украинскими журналистами на украинском языке. Робот София мечтает о семье и отношениях, у нее есть определенные предпочтения и свое мнение.

Украинский журналист Руслан Сеничкин вспомнил о случае, когда робот София отказала в поцелуе известному актеру Уиллу Смиту. Тогда она сказала, что внесет артиста в свой "френдлист" и не станет с ним целоваться. Сеничкин спросил, не позволит ли София, чтобы он ее поцеловал.

К удивлению, отказавшая в поцелуе Уиллу Смиту, позволила себя поцеловать украинскому журналисту. Сеничкин поцеловал робота Софию в щеку. Он отметил, что кожа робота показалась ему теплой.

Сама робот София была в игривом настроении. Она даже сказала, что хотела бы увидеться с Сеничкиным в следующий раз, когда приедет в Украину. Однако, теперь она хочет, чтобы украинский журналист пригласил ее не на завтрак, а на ужин.