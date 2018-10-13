Сбербанк и Visa вводят электронную карту без пластикового носителя

Сегодня, 14:43 \\ Техника и технологии

Сбербанк и Visa будут выпускать электронные карты без пластикового носителя. Оформить ее можно мгновенно через мобильное приложение, не посещая специально для этого ближайшее отделение банка.

 Автором проекта является также «Яндекс». Отмечается, что пользователи, оформившие электронную карту, получат сразу же и доступ к бонусным программам «Яндекса», онлайн-кинотеатров и «Азбуки Вкуса». Уже с 15 октября новую карту можно заказать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Пользователю сразу же станут доступны реквизиты новой карты. Кроме того, по смс будет отправлен и код безопасности, который необходим для совершения покупок в интернете. Уникальность такой электронной карты в том, что она не будет иметь пластиковый носитель, который нужно было раньше специально получать в отделении банка.

Сразу после выпуска карту можно будет добавить для бесконтактной оплаты в Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Помимо этого, разработчики сообщают, что если владелец карты будет ежемесячно расплачиваться картой на сумму не менее 20 тысяч рублей, то получит доступ к специальной системе «Яндекс.Плюс». Интересно, что оплачивать подписку клиенту не придется, ее внесет Сбербанк.

Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина рассказала, что карты уже давно «перекочевали» в телефон. Очень многие владельцы оплачивают покупки, не доставая пластиковый носитель, а используя только мобильный телефон. Поэтому, по ее словам, выпуск цифровой карты – очень логичный и ожидаемый шаг.

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Автор - Евгения Чернобаб
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