Компания Xiaomi разработала "умную" музыкальную маску для сна

Китайская компания Xiaomi создала "умную" маску для сна Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask. Ее стоимость составляет всего 35 долларов. Маска уникальна тем, что она позволяет быстрее погружаться в сон.

Изобретение особенно понравится тем, кто страдает от бессонницы или других нарушений сна. Маска разработана на основе искусственного интеллекта. Новинка оснащена тремя электродами. Благодаря им возможно фиксировать мозговую активность человека. После этого производит анализ и самостоятельно подбирает музыку, чтобы пользователь мог быстрее расслабиться и уснуть.

Кроме того, когда человек засыпает, маска производит анализ, выясняет этот факт и регулирует громкость музыки, чтобы человек не проснулся от внезапных аккордов. Компания Xiaomi позаботилась и о благоприятном наступлении утра. Чтобы пользователь проснулся, устройство будет включать мелодию с постепенно нарастающей громкостью. Такая система обеспечит пробуждение без стресса.

Интересно, что не только Xiaomi работает над созданием удобных приспособлений для сна. Напомним, ранее стало известно, что Philips создали для сна «умные» наушники. Гаджет идет в комплекте с браслетом. Он необходим, чтобы отслеживать сердцебиение. Также станет возможно следить за дыханием, работой мышц. Полученные данные он передает на мобильный телефон пользователя, где ему будут даны определенные рекомендации для улучшения сна.