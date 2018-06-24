Стала известна причина исчезновения бюджетных процессоров Intel

Ни для кого не секрет, что высокая производительность компьютера или смартфона напрямую зависит от его внутреннего содержимого.

Одним из лидеров в производстве процессоров называют корпорацию Intel, которая первой представила его бюджетную версию под названием Atom в 2007 году. Изначально предполагалось, что он будет использоваться в недорогих ноутбуках для учёбы в странах третьего мира.

В итоге появились маленькие персональные компьютеры, которые позже стали называть нетбуками. Ещё через 5 лет в компании представили новые чипы - теперь это были системы-на-кристалле, которые предназначались для телефонов и планшетов, однако несмотря на то, что Atom просуществовали долго, они не нашли большое количество ценителей по одной простой причине и просто исчезли.

Процессорам пришлось бороться с гигантами в сфере мобильной техники, а именно Qualcomm, Samsung и Mediatek. Тот же Asus ZenFone 2 продавался неважно. Поэтому в Intel сосредоточились на производстве деталей именно для компьютеров.