Пользователи нашли сбой в работе PlayStation 4

Сегодня, 15:07 \\ Техника и технологии

На просторах Сети рассказали о неполадках в одной из приставок.

Так, пользователи платформы Reddit заявили, что в PlayStation 4 есть ошибка, которая может вывести её из строя навсегда. Во время передачи консоли сообщения с определённым набором символов происходит сбой и приставка выключается. Отмечается, что вирусное письмо не является обязательным к прочтению, оно активируется самостоятельно при включённых уведомлениях.

Для того, чтобы защитить свою консоль, необходимо выключить приём сообщений от всех пользователей. Если же вирус уже успел начать свою деятельность в устройстве, процесс можно остановить через приложение PlayStation Messages.

С похожей проблемой ранее сталкивались владельцы техники от корпорации Apple. На данный момент представители Sony не прокомментировали происходящее.

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Автор - Татьяна Сазонова
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