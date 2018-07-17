В Дубае пройдет тестирование первого беспилотного такси

Сегодня, 14:53 \\ Техника и технологии

Тестирование пройдет в рамках выставки технологий. 

 В Дубае на 14 октября запланировано тестирование первого для города беспилотного такси. 

Испытание пройдет в рамках технологической выставки Gitex 2018 в ОАЭ. 

Стало известно, что автомобиль будет оснащен специальными датчиками, сенсорами и камерами, которые будут следить за ситуацией на дорогах. Ожидается, что такая система позволит создать более безопасное и комфортное для пассажиров такси. Помимо этого, введение беспилотников может решить проблему ДТП и нарушения ПДД на дорогах. 

На данный момент точные характеристики автомобили неизвестны. 

Тем временем, с 15 октября начнет свою работу беспилотное такси на территории инноцентра “Сколково”. По словам руководителей проекта, развитие работы беспилотного транспорта является одним из самых перспективных не только в России, но и по всему миру.

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Автор - Тереза Кёльн
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