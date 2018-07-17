В Дубае пройдет тестирование первого беспилотного такси

Тестирование пройдет в рамках выставки технологий.

В Дубае на 14 октября запланировано тестирование первого для города беспилотного такси.

Испытание пройдет в рамках технологической выставки Gitex 2018 в ОАЭ.

Стало известно, что автомобиль будет оснащен специальными датчиками, сенсорами и камерами, которые будут следить за ситуацией на дорогах. Ожидается, что такая система позволит создать более безопасное и комфортное для пассажиров такси. Помимо этого, введение беспилотников может решить проблему ДТП и нарушения ПДД на дорогах.

На данный момент точные характеристики автомобили неизвестны.

Тем временем, с 15 октября начнет свою работу беспилотное такси на территории инноцентра “Сколково”. По словам руководителей проекта, развитие работы беспилотного транспорта является одним из самых перспективных не только в России, но и по всему миру.