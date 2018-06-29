Специалисты выяснили, что компьютерные игры помогают восстановиться после инсультов

По словам ученых, после повреждения спинного мозга или перенесенных пациентами нейроинфекций необходимо как можно быстрее вернуть им вертикальное положение. В этом, как выяснилось, могут помочь видеоигры.

Такого прогресса достигли специалисты из Луисвиллского университета в США. Они привели в движение конечности пациентов, которые долгие годы оставались статичны. Это действительно очень большой шаг вперед. Ведь достижения в медицинской сфере сейчас позволяют очень многое: восстанавливать поврежденные кости, связки, суставы, мышцы, кожу. Однако кое-что пока остается за пределами возможностей. Речь идет о нервах. Именно потому что в вертикальном положении быстрее происходит восстановление пострадавших нервных связей и укрепление мышц, с пациентами стараются как можно быстрее начать работать именно так.

Оказалось, что значительно помочь в этом могут компьютерные игры. Эксперты выяснили, что для этого не нужно даже прикладывать особых усилий. Виртуальная реальность умеет обманывать человеческое восприятие с невероятной точностью. Впервые американские ученые продемонстрировали разработку в реабилитационном центре Нью-Йорка. Но они намерены продолжать изучение и совершенствование.

Отмечалось, что ранее ученые уже заявляли о положительном влиянии компьютерных игр. Более того, российские эксперты заявляли о разработке специальной игре, где нужно срывать с дерева фрукты. По словам ученых, она позволяет эффективно восстановиться после перенесенного инсульта. Оказалось, что пациенту нужно всего лишь подробно представлять совершаемое действие. На человека надевают беспроводной электроэнцефалограф, который передает сигналы на компьютер. В случае правильных усилий удается сорвать фрукт.