Первый Бог-робот появится в 2040 году и уничтожит атеизм – эксперты

Теологи и техноэксперты полагают, что появление искусственного интеллекта в храмах пойдёт людям только на пользу.

Эксперты рассказали, что, по мере внедрения роботов в привычные для человека ежедневные занятия, в стороне не останется и религия. Сегодня робот Пеппер уже служит в одном из буддистских храмов, и последователи философского течения ему очень рады. Это проложило дорогу для других продуктов с использованием ИИ, которые должны появиться в церквях к 2040 году. Тогда случится «первое пришествие» Бога-робота.

Теологи отрицают возникновение новой конфессии, однако сходятся во мнении, что ИИ улучшит существующие течения. Благодаря технологическому прогрессу, многие библейские поучительные сюжеты можно будет изобразить или даже поговорить с голограммой самого Иисуса Христа или другим святым. К священнослужителю-роботу можно будет обратиться за хладнокровным советом, который не будет затуманен личными ценностями священника-человека. К тому же, разработчики считают, что роботов можно запрограммировать на мораль.

Также ИИ уничтожит атеизм. Сегодня церкви непривлекательны для молодёжи, потому что «отдают» древностью. В чём-то даже магией, в которую современное поколение не верит. Новые технологии поселят в их умах объективную историю Библии и теологическую теорию создания мира так, что в атеизме больше не будет потребности.