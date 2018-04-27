Ученые создали самую быструю фотокамеру в мире

Сообщается, что изобретение способно снимать около 10 триллионов кадров в секунду. Специалисты рассказывают, что это огромный шаг вперед в скорости съемки, поскольку ранее количество кадров в секунду достигало 5 трлн.

Фотокамера создана американскими и канадскими инженерами из Калтека и Университета Квебека. Она является на сегодняшний день самой быстрой камерой в мире. Авторы разработки сообщают, что не собираются останавливаться и будут работать дальше. Они хотят еще больше усовершенствовать технические характеристики фотосъемки и увеличить ее возможности.

Прошлый рекорд, что примечательно, был установлен только в прошлом году и принадлежал авторству ученых из Лундского университета в Швеции. Для того чтобы достичь такой огромной скорости специалисты использовали новую технологию, которая называется CUP. Как рассказывают эксперты, с ее помощью можно добиться 100 млрд кадров в секунду. Однако авторам показалось этого мало. Поэтому они соединили фемтосекундную электронно-оптическую и статическую камеры, чем увеличили и скорость съемки, назвав свое изобретение T-CUP.

Интересно, что тестировали камеру на съемке импульс фемтосекундного лазера, записав 25 изображений по 400 фс каждое. В результате на кадрах видно не только форму самого луча лазера, но и также его интенсивность и даже угол наклона. При чем изображения получились гораздо более детальные и замедленные, чем при любых других попытках, которые предпринимали ранее.