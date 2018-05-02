Facebook научилась создавать 3D-фотографии

Их можно будет рассматривать на плоском экране или в виртуальной реальности - сквозь очки Oculus Rift. Накануне пресс-служба компании похвасталась новой функцией на своем сайте.

По словам разработчиков, механизм создания 3D-фотографий очень простой. Этому быстро научит видео. Пользователю нужно воспользоваться двойной камерой смартфона и снять объект в режиме "портрет". Затем необходимо создать новый пост Facebook, открыв все функции и выбрав "3D фото". В появившемся окне остается лишь кликнуть на нужный файл, оценить превью и опубликовать на странице, добавив, при надобности, описание.

Размещенную таким образом фотографию в трехмерном режиме сможет увидеть любой пользователь. Достаточно лишь наклонять экран - вместе с ним будет меняться и угол обзора. Для более сильного погружения в ситуацию, стоит поместить смартфон в гарнитуру Oculus Rift. В этом случае система будет имитировать движения головы относительно запечатленного объекта.