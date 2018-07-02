EA может выпустить ремейки Command & Conquer к юбилею серии

Сегодня, 17:17 \\ Техника и технологии

Разработчики задумались о том, чтобы подарить новую жизнь PC-версиям игр популярной серии. Об этом на форуме Reddit сообщил продюсер двух частей Джим Вессила.

 Фанаты вдохновились выходом ремейков популярных некогда игр и захотели увидеть улучшенную Command & Conquer. Они больше огорчились, нежели обрадовались новостью о скором появлении мобильной игры Rivals в стиле культовой стратегии. Джим Вессила поспешил откликнуться на посты фанатов с официальным объявлением.

По словам продюсера Tiberium Wars и Red Alert 3, EA прорабатывают идею перезапуска классических игр на PC. Он намекнул, что разработчики готовятся выпустить нечто в 2020 году, когда Command & Conquer отпразднует 25-летний юбилей. Джим Вессила признал себя поклонником серии, понимающим игроков. Он призвал пользователей Reddit писать о собственном видении будущего серии. Это поможет разработчикам быстрее определиться с форматом работы над играми.

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Автор - Александр Лубяной
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