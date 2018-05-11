Робот Atlas освоил движения паркура

Сегодня, 11:27 \\ Техника и технологии

Разработка компании Boston Dynamics успешно преодолела серию препятствий при помощи ловких прыжков. Новые возможности проекта демонстрирует ролик на YouTube.

 Разработчики вот уже второй год учат своего робота человеческим движениям. Очередным достижением стали движения самого настоящего паркура. Сотрудники Boston Dynamics собрали в павильоне конструкцию из трех вертикальных стоек, расположенных на разной высоте. Atlas освоил программу и сумел преодолеть непростую трассу.

В начале маршрута на пути робота поместили бревно. Atlas уверенно перепрыгнул эту преграду и приблизился к объекту посложнее, с которой справился не хуже. На каждую из поверхностей он потратил по шагу, отталкиваясь механическими ногами в направлении следующего блока. Запрыгнув на верхний, он быстро выровнял баланс и продолжил бег к конечной точке. Напомним, в прошлом году Atlas научился делать сальто. А до этого - удерживать равновесие на одной ноге.

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Автор - Александр Лубяной
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