"Роскосмос" объявил причину аварии "Союза"

Эксперты выяснили, что крушение российского космического корабля произошло из-за столкновения певой и второй ступени носителя. Об этом официально заявил Сергей Крикалев, директор госкорпорации по пилотируемым программам.

После аварии "Союза МС-10" специальная комиссия "Роскосмоса" по указу Дмитрия Рогозина начала выяснять причину происшествия. Они пришли к выводу, что неполадки могли возникнуть из-за несрабатывания основной системы разделения. После столкновения элементов двух ступеней ракеты, запустились механизмы экстренного разъединения и аварийной посадки. "Роскосмос" продолжает вести проверку. Сергей Крикалев объявил об отмене запуска всех ракет с конструкцией "Союза". Они возобновятся лишь после окончательного обнаружения и устранения всех неполадок с носителями.

Напомним, 11 октября ракета "Союз МС-10" потерпела крушение через две минуты после взлета со стартовой площадки Байконура. Пассажирская капсула с двумя космонавтами приземлилась в Казахстане. Несмотря на сильные перегрузки, Алексей Овчинин и Ник Хейг остались невредимы.