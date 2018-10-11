"Роскосмос" объявил причину аварии "Союза"

Сегодня, 11:09 \\ Техника и технологии

Эксперты выяснили, что крушение российского космического корабля произошло из-за столкновения певой и второй ступени носителя. Об этом официально заявил Сергей Крикалев, директор госкорпорации по пилотируемым программам.

 После аварии "Союза МС-10" специальная комиссия "Роскосмоса" по указу Дмитрия Рогозина начала выяснять причину происшествия. Они пришли к выводу, что неполадки могли возникнуть из-за несрабатывания основной системы разделения. После столкновения элементов двух ступеней ракеты, запустились механизмы экстренного разъединения и аварийной посадки. "Роскосмос" продолжает вести проверку. Сергей Крикалев объявил об отмене запуска всех ракет с конструкцией "Союза". Они возобновятся лишь после окончательного обнаружения и устранения всех неполадок с носителями.

Напомним, 11 октября ракета "Союз МС-10" потерпела крушение через две минуты после взлета со стартовой площадки Байконура. Пассажирская капсула с двумя космонавтами приземлилась в Казахстане. Несмотря на сильные перегрузки, Алексей Овчинин и Ник Хейг остались невредимы.

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Автор - Александр Лубяной
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