Многоножка: в Японии создали робота-колобка с 32 ногами

Сегодня, 10:30 \\ Техника и технологии

Робот способен двигаться по неровной поверхности. Устройство движется за счет выдвигающихся ног.

 Ученые из Японии продолжают создавать новых роботов. Как пишет издание IEEE Spectrum, в этот раз инженеры из страны восходящего солнца воплотили радикально новую концепцию роботов с ногами. Ученые создали колобкообразного робота с 32 ногами. «Многоножка» состоит из корпуса и конечностей, которые обеспечивают передвижение. Каждая нога имеет 4 секции, благодаря которым конечности могут удлиняться и укорачиваться. На конце каждой ноги робота-колобка ученые разместили наконечник из пластика, выполненный в форме полусферы.

Робота-колобка создали ученые из Токийского университета и Университета Кэйо. Руководил группой инженеров Дзин Накадзава. У «многоножки» весьма необычный принцип работы. Колобок с 32 конечностями двигается за счет выдвигания и втягивания ног, другие роботы с ногами передвигаются иначе. «Многоножка» способна мгновенно менять курс движения и эффективно двигаться во всех направлениях.

Робот-колобок весил около 10 килограммов, в обычном состоянии «сложенных ног» диаметр устройства составляет примерно 1 метр. Разработка уже заинтересовала многих ученых, так как робот показывает качественное движение и необычность метода передвижения.

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Автор - Анна Пушкина
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