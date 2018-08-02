Наталья Сергунина прокомментировала грядущее участие Москвы в форуме «Открытые инновации»

Москва собирается презентовать свои достижения в сфере новой экономики в рамках грядущего форума «Открытые инновации-2018». Это представительное мероприятие международного уровня состоится на площадке технопарка «Сколково» с 15 по 17 октября включительно. Оно традиционно пройдет в международном формате — на него приедут свыше 15 тысяч человек из более 90 государств. Темой форума заявлены «Источники цифрового прорыва». Об этом сообщило РИАМО.

Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, грядущий форум предоставляет городу отличную возможность обменяться опытом и представить собственные возможности. В настоящее время Москва продолжает заниматься совершенствованием экосистемы для бизнеса, созданием единого городского инновационного кластера, что поможет усилить кооперацию местных НИИ, высокотехнологичных предприятий и инновационной инфраструктуры, — сообщила чиновница.

Следует добавить, что новшеством форума станет проект «Открытая Москва». В его рамках на стенде московского правительства участники мероприятия смогут побеседовать со столичными министрами, главами департаментов и подведомственных учреждений.



