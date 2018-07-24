В Астрахани разработали "конструктор места происшествия" для криминалистов

Инновационная программа позволяет экспертам виртуально воссоздавать картину преступления. Об изобретении пишет сайт регионального правительства.

Проект в Астрахани разработала компания "Фундаментальные системы анализа", которая входит в состав "Сколково". Программисты консультировались с сотрудниками Главного управления криминалистики СК. "Конструктор места происшествия" предназначен для создания информационных слоев, карт, планов и схем, необходимых для работы следователей. Криминалист при помощи планшета может добавить любому объекту описание, аудиозаписи или мультимедийные материалы непосредственно с рабочей локации. Например, трехмерные модели помещений или панорамные снимки.

Глава проекта Фархад Ашимов отметил, что "конструктор" призван автоматизировать и упростить расследования правоохранительных органов. Сотрудники полиции и эксперты смогут представить максимально полную картину происшествия в суде. К тому же, следователи получат возможность в три раза ускорить осмотр. А как результат - и составление протоколов. Вдобавок, программа содержит библиотеку справочных материалов, которые можно открыть и изучить прямо на выезде.