Нейросеть Amazon посчитала, что женщины не способны к работе, после чего ее закрыли

ИИ, который использовался, как инструмент, который упростит подбор подходящего начал дискриминировать женщин, из-за чего нейросеть пришлось закрыть.

В 2015 году Amazon создал искусственный интеллект, который сам выполнял функции по подбору персонала.

Как позже выяснилось, нейросеть преднамеренно при подборке подходящих кандидатов, отсеивал женщин. ИИ посчитал, что женщины не способны не способны к работе. Поэтому последнее время количество соискателей среди женщин сильно упало.

Это произошло после того, как нейросеть изучив данные работников за последние 10 лет вывела, что в компании работает больше мужчин, чем женщин.

Выявив данную тенденцию, сотрудники решили без лишнего шума закрыть нейросеть, так как подобные случаи вызывают небывалый резонанс среди населения. Но несмотря на все попытки, информация о сексизме со стороны искусственного интеллекта проникла в сеть. После чего разработчики попытались исправить алгоритмы, но так как осталась вероятность других дискриминационных проявлений, нейросеть просто закрыли.

Тем временем Ростех и Государственный университет Воронежа открыли Центр развития искусственного интеллекта. В данном центре лучшие выпускники технических ВУЗов будут изучать технологии, помогающие лучше понимать действие и применение ИИ.