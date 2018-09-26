Франция создает противоминные катера с роботами-саперами

Сегодня, 16:43 \\ Техника и технологии

Машины модели A9-M смогут работать на расстоянии от кораблей ВМС, обезопасив экипаж от случайного взрыва. Об этом пишет пресс-служба ECA Group.

 Французская компании в партнерстве с предприятием MAURIC создадут линейку Octopoda. На первых порах в неё войдут два противоминных катера, получившие условное обозначение 300 и 500. Длина первого судна составляет 30 метров, а второго - 50.

Оба катера будут оснащены двумя подводными роботами A9-M. Механические саперы будут опускаться в море и картографировать дно. Они также способны наблюдать за входами в базы ВМС Франции и вести поиски различных предметов в толще воды. Прежде всего - мин. На подмогу A9-M придут роботы Seascan, способные различать детали объектов. Уничтожать взрывные устройства предстоит одноразовым K-STER C. Разработчики планируют установить по шесть таких на каждый катер.

Octopoda 300 получит ещё и легкий беспилотный летательный аппарат IT 180. При помощи дрона, экипаж корабля будет контролировать саперов с воздуха и анализировать минное поле. Особенностью Octopoda 500 станет 12-метровый робокатер Inspector 120. Он обеспечивает одновременную передачу команд двум A9-M, двум Seascan и десятку взрывателей K-STER C. Кроме того, на модель 500 установят особую площадку, чтобы летающий IT 180 смог безопасно сесть в плохих погодных условиях.

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Автор - Александр Лубяной
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