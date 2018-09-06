Эксперты рассказали, что может произойти с Интернетом после масштабного обновления

Накануне глобального изменения в сфере информационных технологий и Сети в целом эксперты решили рассказать, что изменится для человечества.

Напомним, 11 октября произойдёт первое в истории Интернета изменение криптографических ключей, защищающих доменные имена. Этой процедурой займётся корпорация ICANN, которая регулирует данные вопросы. Целью обновление является улучшение системы безопасности пользователей глобальной сети.

Представители компании заявляют, что технические неполадки будут практически незаметны - их могут почувствовать лишь 2-3 процента в течение первых двух суток. К примеру, возможна выдача различных ошибок или невозможность загрузки изображения.

Также с перебоями могут работать некоторые почтовые клиенты - письма либо дойдут с ошибками, либо перестанут доходить. Тем временем российские мобильные операторы уже заявили о готовности к обновлению.