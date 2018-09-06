Эксперты рассказали, что может произойти с Интернетом после масштабного обновления

Сегодня, 14:36 \\ Техника и технологии

Накануне глобального изменения в сфере информационных технологий и Сети в целом эксперты решили рассказать, что изменится для человечества.

Напомним, 11 октября произойдёт первое в истории Интернета изменение криптографических ключей, защищающих доменные имена. Этой процедурой займётся корпорация ICANN, которая регулирует данные вопросы. Целью обновление является улучшение системы безопасности пользователей глобальной сети.

Представители компании заявляют, что технические неполадки будут практически незаметны - их могут почувствовать лишь 2-3 процента в течение первых двух суток. К примеру, возможна выдача различных ошибок или невозможность загрузки изображения.

Также с перебоями могут работать некоторые почтовые клиенты - письма либо дойдут с ошибками, либо перестанут доходить. Тем временем российские мобильные операторы уже заявили о готовности к обновлению.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Intel представит новый настольный процессор Core i9-9900K

 Эта и еще несколько новинок ждут пользователей 8 октября. Официальные представители компании заявили, что еще не определились с точным количеством дебютантов. Анонс состоится на мероприятии Coffee...

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Microsoft остановила раздачу октябрьского обновления Windows 10

 Причиной стало несанкционированное удаление системой пользовательских данных. Так...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

"Яндекс" выдаст щедрые премии разработчикам навыков для "Алисы"

 До конца года компания планирует раздать самым успешным авторам более миллиона рублей....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ